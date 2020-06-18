В Украине в последние дни наблюдается рост числа случаев заболевания коронавирусом. Но при этом медики стали делать больше тестов на COVID-19. Ранее в МОЗ заявляли, что рост числа случаев и количество тестов никак не связано.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, согласно отчету на сайте Центра общественного здоровья, по состоянию на 1 июня в Украине было проведено 371 тыс. 668 исследований методом ПЦР, из которых 32 988 оказались положительными.

За весь период от начала тестирований было проведено 15 615 ИФА-исследований, из них положительными оказались 674.

По состоянию на 12 июня, количество ПЦР-тестирований возросло до 479 111, из которых положительными оказались – 41 015.

Количество ИФА-тестов — 75 928 исследований, из которых 2 940 – положительные.

Таким образом за 11 дней количество ПЦР-тестирований увеличилось на 107 443 теста. Количество ИФА-тестов возросло на 60 313.

По состоянию на 13 июня:

количество ПЦР-тестов – 489 334, из которых 41 846 оказались положительными.

количество ИФА-тестов – 78 882, из которых 3047 дали положительный результат.

Таким образом на сутки было проведено 10 223 ПЦР-исследования и 2954 ИФА-теста.

По состоянию на 14 июня:

было проведено 497 284 ПЦР-тестов, из которых положительными оказались – 42 665.

ИФА-тестов проведено – 81 168, из которых положительными оказались – 3 064.

Таким образом за сутки было сделано 7950 ПЦР-тестов и 2286 ИФА-исследований.

По состоянию на 15 июня:

было проведено 507 251 ПЦР-тест, из которых положительными оказались – 43 598.

ИФА-тестов проведено – 89 358, из которых положительными оказались – 3 365.

Таким образом за сутки было сделано 9967 ПЦР-тестов и 8190 ИФА-исследований.

По состоянию на 16 июня:

было проведено 517 995 ПЦР-тестов, из которых положительными оказались – 44 638.

ИФА-тестов проведено – 97 935, из которых положительными оказались – 3 746.

Таким образом за сутки было сделано 10 744 ПЦР-тестов и 8 577 ИФА-исследований.

По состоянию на 17 июня:

было проведено 530 442 ПЦР-теста, из которых положительными оказались – 45 848.

ИФА-тестов проведено – 107 313, из которых положительными оказались – 4 230.

Таким образом за сутки было сделано 12 447 ПЦР-тестов и 9 378 ИФА-исследований.

В Центре общественного здоровья подчеркивают, что на 80% увеличился показатель заболеваемости COVID-19 в период с 18 мая до 18 июня.

По состоянию на 18 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 81,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 2,8%.

Для сравнения, по состоянию на 18 мая показатель заболеваемости COVID-19 составил 45,1 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 2,9%.

Прирост подтвержденных больных в сутки по сравнению с предыдущим днем составил +4,7%.

В Украине от осложнений COVID-19 умерли 966 человек. Из них:

78,2% имели сердечно-сосудистые заболевания;

21,7% – сахарный диабет

13,1% – заболевания легких;

10,5% – заболевания почек

8,2% – новообразования

6,4% – неврологические заболевания;

5,3% – заболевания печени

11,5% – другие виды заболеваний.