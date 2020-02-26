Об этом сообщает телеканал Sky News.
Сонни умер в нью-йоркской больнице.
Францезе был вторым в преступной семье Коломбо в Нью-Йорке вплоть до 90-х годов, и прокуроры называли его одним из самых страшных убийц мафии.
Он родился 6 февраля 1917 года в итальянском городе Неаполе, младший из 19 братьев и сестер. Вырос Францезе в Бруклине, где его отец управлял пекарней.
После окончания средней школы Францезе работал в пекарне, а затем его призвала в армию в 1942 году.
Но в том же году его уволили из-за его “явных тенденций к убийству”.
Вернувшись в Бруклин, его драки и увлечение боксом привлекло внимание организации мафиози Джузеппе “Джо” Профачи, одной из пяти оригинальных нью-йоркских мафиозных семей, а позже известной как преступная семья Коломбо.
Францезе неоднократно судили, в том числе за ограбления банков и убийства. Последний раз он получил тюремный срок в 2011 году, но уже в 2017-м его освободили из-за преклонного возраста.
У Францезе остались три сына, две дочери и много внуков и правнуков.
- В марте 2019 года в Нью-Йорке (США) застрелили главу одного из пяти крупнейших мафиозных кланов города Фрэнка Кали.