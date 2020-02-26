В США в возрасте 103 лет умер один из самых известных американских гангстеров, Джон "Сонни" Францезе.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сонни умер в нью-йоркской больнице.

Францезе был вторым в преступной семье Коломбо в Нью-Йорке вплоть до 90-х годов, и прокуроры называли его одним из самых страшных убийц мафии.

Он родился 6 февраля 1917 года в итальянском городе Неаполе, младший из 19 братьев и сестер. Вырос Францезе в Бруклине, где его отец управлял пекарней.

После окончания средней школы Францезе работал в пекарне, а затем его призвала в армию в 1942 году.

Но в том же году его уволили из-за его “явных тенденций к убийству”.

Вернувшись в Бруклин, его драки и увлечение боксом привлекло внимание организации мафиози Джузеппе “Джо” Профачи, одной из пяти оригинальных нью-йоркских мафиозных семей, а позже известной как преступная семья Коломбо.

Францезе неоднократно судили, в том числе за ограбления банков и убийства. Последний раз он получил тюремный срок в 2011 году, но уже в 2017-м его освободили из-за преклонного возраста.

У Францезе остались три сына, две дочери и много внуков и правнуков.