В Киеве скончался монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской Лавры Нектарий, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19.

Об этом сообщают со ссылкой на свои источники в УПЦ издание ZAXID.NET и “24 канал”.

“Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом!” – сообщили источники “24 каналу”.

Стоит отметить, что на сайте Лавры есть сообщение о смерти архимандрита Нектария. Указано, что он скончался сегодня на 74-м году жизни “после продолжительной болезни”.

Издание ZAXID.NET и “24 канал” также обнародовали информацию, что настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, у которого есть подозрение на коронавирус, из-за ухудшения самочувствия якобы госпитализирован в Александровскую больницу столицы. Ранее в СМИ сообщали, что он находился на самоизоляции.

4 апреля на сайте Лавры появилось сообщение, что священнослужители обители прошли тестирование на коронавирус. Также было опубликовано объявление, что Лавра срочно закрывается на карантин. С 4 апреля все службы решили проводить исключительно в закрытом режиме без допуска верующих.