Об этом сообщают со ссылкой на свои источники в УПЦ издание ZAXID.NET и “24 канал”.
“Умер от коронавируса монах из Киево-Печерской лавры, архимандрит Нектарий, который был выдающимся духовным отцом!” – сообщили источники “24 каналу”.
Стоит отметить, что на сайте Лавры есть сообщение о смерти архимандрита Нектария. Указано, что он скончался сегодня на 74-м году жизни “после продолжительной болезни”.
Издание ZAXID.NET и “24 канал” также обнародовали информацию, что настоятель Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, у которого есть подозрение на коронавирус, из-за ухудшения самочувствия якобы госпитализирован в Александровскую больницу столицы. Ранее в СМИ сообщали, что он находился на самоизоляции.
4 апреля на сайте Лавры появилось сообщение, что священнослужители обители прошли тестирование на коронавирус. Также было опубликовано объявление, что Лавра срочно закрывается на карантин. С 4 апреля все службы решили проводить исключительно в закрытом режиме без допуска верующих.
- Ранее в Сети появилась информация, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.
- Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших. 9 апреля стало известно, что в Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.