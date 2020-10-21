Народный депутат от монобольшинства Александр Дубинский снова нарушил правила дорожного движения. На этот раз авто нардепа превысило скорость.

Об этом сообщил журналист проекта “Бигус” Максим Опанасенко на своей Facebook-странице.

По предварительным данным, авто Дубинского превысило скорость на проспекте Героев Сталинграда, 25. Нарушение зафиксировали 21 октября в 10:45.

“Похоже, скоро не только “бэху” отберут”, – иронично написал Опанасенко, вспомнив недавний инцидент с эвакуацией другого авто нардепа.

Стоит отметить, что Дубинский оперативно ответил на это сообщение. Нардеп подтвердил, что это действительно его авто, а также пообещал в ближайшее время оплатить штраф.

“Спасибо. Сейчас заплатим. Скажите, Максим, а Вы со своей зарплаты налоги платите?” – прокомментировал Дубинский.

На это журналист ответил, что ведет свою трудовую деятельность честно и платит налоги. После этого нардеп опубликовал скриншот с фамилией Опанасенко и определенными числами, однако пока не расшифровал документ.