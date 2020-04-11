Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

Как сообщалось ранее, у супруги заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробагача подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19. 21 марта из-за ухудшения самочувствия Скоробагач был госпитализирован в больницу, где врачи установили, что он также болен коронавирусной инфекцией.

Теперь, спустя 2,5 недели, его выписали из больницы. Сейчас он находится на самоизоляции дома.

“Хочу сказать, что чувствую себя хорошо. Недавно выписался из больницы, нахожусь на самоизоляции. […] Не скрою, был в тяжелом состоянии, но уже иду на поправку”, — рассказал Скоробагач в видеообращении.

В посте он поделился информацией о том, какие симптомы болезни у него были, как был поставлен диагноз и какие методы лечения использовали его врачи.

“У меня диагностировали коронавирус. Позже, как осложнение, появилась пневмония. […] Когда я прилетел из Европы, сразу сдал тесты в частных лабораториях, которые дали отрицательный результат. Симптомов у меня не было. Они проявились только спустя 8 дней после приезда. Появилась невысокая температура, слабость, начала болеть голова и появилась тяжесть в области глаз. К этому времени я самоизолировался и общался с врачом по телефону. ⠀

Через несколько дней мое состояние ухудшилось, я снова сдал тест, который отправили в Германию. Его результаты получил уже в Александровской больнице в Киеве, где я лежал две недели. Пока я там был, держалась температура. Несколько дней я был в тяжёлом состоянии. Я принимал антибиотики “Кларитромицин” и “Меропенем” и противовирусные препараты. Но знайте, что одного рецепта нет. Врач назначает каждому индивидуальное лечение”, — написал он.

Скоробагач призвал всех, кто чувствует симптомы коронавирусной болезни, немедленно самоизолироваться и сообщить об этом всем, с кем общались, и врачу.

“Публичные люди еще больше ответственны за происходящее. Как бы мне не хотелось выносить здоровье семьи на публичное обсуждение, я сразу заявил о своём состоянии здоровья и о подтверждении коронавируса у супруги”, — отметил он.

Подводя итоги, замглавы облсовета порекомендовал всем “относиться достаточно серьезно к этой пандемии”, а также не пренебрегать правилами безопасности, которых рекомендуют придерживаться власти и медики.

“Я прошу каждого из вас не относится к коронавирусу скептически и думать о том, что это не может с Вами произойти. Почти вся больница, где я находился была переполнена людьми с подтверждённым диагнозом и с подозрениями на него. Люди были и в тяжёлом, и критическом состоянии, некоторые умирали. И это не всегда были пожилые люди. Поэтому нам надо осознать реальность. Наша задача — носить маску и перчатки, не выходить из дома без необходимости, помогать пожилым. Берегите себя и близких. Крепкого здоровья всем!”, — добавил он.