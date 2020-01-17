В США эксперты обнаружили останки животного, которое могло первым ступить на сушу из морской акватории. Они принадлежат древнему скорпиону.

Об этом сообщается в материале британского издания The Guardian.

Отмечается, что скорпионы и раньше считались одним из первых живых существ, которые вышли из воды. Однако новые окаменелости могут доказать, что эти животные изменили среду своего существования еще раньше.

Уточняется, что скорпион длиной 2,5 сантиметра жил примерно 437 миллионов лет тому назад. Его останки ученым удалось найти еще 1980-х годах в американском штате Висконсин. Как и современные скорпионы, вид Parioscorpio venator (“родовой скорпион и охотник”) имел хвост с жалом и две большие клешни. Больше этого исследователей удивляет внутренняя структура животного.

“Этот скорпион имел дыхательные пути, что указывает на его способность жить на суше. Это самое старое из имеющихся у нас доказательств, которое указывает, когда животные могли быть способны на это”, – рассказал доктор Эндрю Вендруфф из университета Оттербейна, что в штате Огайо.

Сообщается, что обнаруженные пути содержат в себе легочные перикардиальные пазухи, соединяющие дыхательные пути с кровеносной системой, как и у современных скорпионов.

По словам доктора Вендруффа, остатки указывают, что древний скорпион мог дышать воздухом. При этом его останки на три миллиона старше тех, которые ранее считались наиболее древними.