Об этом сообщает израильский русскоязычный телеканал 9tv.

Как сообщалось ранее, в Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, изолируют дома на 14 дней.  

В пятницу, 13 марта, 47-летний мужчина устроил ссору с охраны на железнодорожной станции Хагана в Тель-Авиве. В результате на место была вызвана полиция.

Правоохранители выяснили, что мужчина недавно вернулся из-за границы и должен пребывать на самоизоляции. Его задержали и вернули домой.

На следующий день мужчина снова нарушил карантин. На этот раз полицейские приехали на вызов, надев защитные костюмы. Мужчина сопротивлялся, потому им пришлось скрутить его и повалить на землю.

После он был доставлен в полицию на допрос и помещен под арест. Как сообщил в Twitter журналист израильской газеты Haarets Бар Пелег, мужчина провел ночь в тюрьме Ницан. Полиция инкриминирует ему нарушение распоряжений правительства и уголовное правонарушение — намеренное распространении инфекционных заболеваний.

Сегодня, 15 марта, суд рассмотрел ходатайство правоохранителей об избрании ему меры пресечения. Суд постановил поместить мужчину под 10-дневный домашний арест.