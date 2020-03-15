Об этом сообщает израильский русскоязычный телеканал 9tv.
Как сообщалось ранее, в Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, изолируют дома на 14 дней.
В пятницу, 13 марта, 47-летний мужчина устроил ссору с охраны на железнодорожной станции Хагана в Тель-Авиве. В результате на место была вызвана полиция.
Правоохранители выяснили, что мужчина недавно вернулся из-за границы и должен пребывать на самоизоляции. Его задержали и вернули домой.
На следующий день мужчина снова нарушил карантин. На этот раз полицейские приехали на вызов, надев защитные костюмы. Мужчина сопротивлялся, потому им пришлось скрутить его и повалить на землю.
מגפת הקורונה | צפו: מעצרו של ישראלי שהפר את בידודו, לאחר שנעצר אתמול כשתקף מאבטחים בתחנת רכבת בתל אביב והתגלה כמפר בידוד @D0ronhe
(צילום: משטרת ישראל) pic.twitter.com/PdovfDGtoy
— חדשות 13 (@newsisrael13) March 14, 2020
После он был доставлен в полицию на допрос и помещен под арест. Как сообщил в Twitter журналист израильской газеты Haarets Бар Пелег, мужчина провел ночь в тюрьме Ницан. Полиция инкриминирует ему нарушение распоряжений правительства и уголовное правонарушение — намеренное распространении инфекционных заболеваний.
Сегодня, 15 марта, суд рассмотрел ходатайство правоохранителей об избрании ему меры пресечения. Суд постановил поместить мужчину под 10-дневный домашний арест.
- 21 февраля в Израиле медики официально подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Инфицированной оказалась женщина, которую власти эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в четверг.
- 5 марта правительство Израиля расширило “карантинный список” до восьми стран. Туристов и граждан из этих стран будут помещать на карантин, как только они будут приезжать в Израиль. Тогда на карантине находились более 5 тысяч человек.