В Тель-Авиве полиция агрессивно задержала мужчину, который дважды нарушил карантинный режим, связанный с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает израильский русскоязычный телеканал 9tv.

Как сообщалось ранее, в Израиле для избежания распространения коронавируса всех граждан, приехавших из-за границы, изолируют дома на 14 дней.

В пятницу, 13 марта, 47-летний мужчина устроил ссору с охраны на железнодорожной станции Хагана в Тель-Авиве. В результате на место была вызвана полиция.

Правоохранители выяснили, что мужчина недавно вернулся из-за границы и должен пребывать на самоизоляции. Его задержали и вернули домой.

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На следующий день мужчина снова нарушил карантин. На этот раз полицейские приехали на вызов, надев защитные костюмы. Мужчина сопротивлялся, потому им пришлось скрутить его и повалить на землю.

מגפת הקורונה | צפו: מעצרו של ישראלי שהפר את בידודו, לאחר שנעצר אתמול כשתקף מאבטחים בתחנת רכבת בתל אביב והתגלה כמפר בידוד @D0ronhe (צילום: משטרת ישראל) pic.twitter.com/PdovfDGtoy — חדשות 13 (@newsisrael13) March 14, 2020

<noscript><iframe title="Полиция жестко арестовывает нарушителя карантина" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/agZ-h6LVbtI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

После он был доставлен в полицию на допрос и помещен под арест. Как сообщил в Twitter журналист израильской газеты Haarets Бар Пелег, мужчина провел ночь в тюрьме Ницан. Полиция инкриминирует ему нарушение распоряжений правительства и уголовное правонарушение — намеренное распространении инфекционных заболеваний.

Сегодня, 15 марта, суд рассмотрел ходатайство правоохранителей об избрании ему меры пресечения. Суд постановил поместить мужчину под 10-дневный домашний арест.