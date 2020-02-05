Об этом сообщает NewsAvia.
Уточняется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по воскресеньям и четвергам.
При этом стоимость билетов будет стартовать от 1470 гривен за полет в одну сторону, а также от 3130 гривен за полет в обе стороны (при минимальном тарифе идет речь о полетах без багажа).
С перевозкой одной единицы багажа массой до 23 кг билеты могут минимально обойтись в 2580 гривен в одну сторону и в 5390 гривен в обе стороны.
Также сообщается, что разрешение на открытие рейса в Прагу украинский лоукостер получил на заседании Государственной авиационной службы 28 января текущего года.
- 12 июня стало известно, что Барышевский суд Киевской области постановил прекратить действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp. В решении указано, что иск против компании подал один из пассажиров. Причиной значилось “системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиабезопасности”. В SkyUp решение Барышевского суда назвали незаконным и подали апелляционную жалобу в Апелляционный суд Киевской области.
- Апелляционный суд Киева отменил решение о приостановлении лицензии ООО “Авиакомпания SkyUp”.