Об этом сообщает NewsAvia.

Уточняется, что рейсы будут осуществляться дважды в неделю: по воскресеньям и четвергам.

При этом стоимость билетов будет стартовать от 1470 гривен за полет в одну сторону, а также от 3130 гривен за полет в обе стороны (при минимальном тарифе идет речь о полетах без багажа).

С перевозкой одной единицы багажа массой до 23 кг билеты могут минимально обойтись в 2580 гривен в одну сторону и в 5390 гривен в обе стороны.

Также сообщается, что разрешение на открытие рейса в Прагу украинский лоукостер получил на заседании Государственной авиационной службы 28 января текущего года.