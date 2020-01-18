Авиаперевозчик SkyUp Airlines принял решение с 1 февраля приостановить перелеты в Объединенные Арабские Эмираты из трех украинских городов в связи с недавней авиакатастрофой в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении сказано, что с начала следующего месяца авиаперевозчик приостанавливает полеты в ОАЭ из Харькова, Запорожья и Львова в связи с тем, что воздушное пространства над Ираном и Ираком временно закрыто. Соответствующее ограничение было введено 9 января Государственной авиаслужбой Украины.

У авиаперевозчика пояснили, что из-за необходимости облетать территории Ирана и Ирака существенно увеличивается длительность полета, а также возникает необходимость делать остановку для дозаправки.

“Мы вынуждены принять сложное для нас решение временно прекратить полеты регулярной программы в Шарджу из регионов Украины. Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты – теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталии. Такая необходимость увеличивает время полета как минимум на три часа. Это создает неудобства нашим пассажирам, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета – Запорожья, Львова, Харькова”, – заявил совладелец авиакомпании Александр Альба.

Полеты в ОАЭ из регионов могут возобновить после того, как будет снят запрет пролета над Ираном и Ираком.

Напомним, в ночь на 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.

9 января стало известно, что по информации американская разведки авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.

В тот же день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет “Международных авиалиний Украины”, по данным канадской разведки, был сбит иранской ракетой “земля-воздух”.