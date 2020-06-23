Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
“Авиакомпания SkyUp Airlines начинает постепенно восстанавливать свою полетную программу. Старт регулярных авиаперевозок авиакомпания планирует начать с внутреннего сообщения. Уже в июне из Киева можно будет улететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье и в обратном направлении”, – говорится в сообщении.
Согласно расписанию, 26 июня запланированы рейсы из Киева во Львов и Одессу, 29 июня – из Киева в Харьков и Запорожье, а также из Львова и Одессы в Киев, 30 июня – из Киева во Львов.
Кроме того, стартуют продажи билетов на рейсы с 1 июля по 15 сентября по направлениям:
- Киев – Львов (ежедневно, кроме воскресенья)
- Львов – Киев (ежедневно, кроме субботы)
- Киев – Одесса – Киев (ежедневно, 11 раз в неделю)
- Киев – Харьков – Киев (ежедневно, кроме воскресенья)
- Киев – Запорожье (ежедневно, кроме субботы) Запорожье – Киев (ежедневно, кроме воскресенья)Харьков – Львов – Харьков (вторник, пятница, воскресенье)
- Харьков – Одесса – Харьков (понедельник, среда, четверг, суббота)
- Львов – Херсон – Львов (понедельник, четверг, суббота)
- Львов – Одесса – Львов (вторник, пятница, воскресенье).
Стоимость билетов стартует от 500 грн в одну сторону без багажа.
При этом, как отметили в компании, с 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.
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