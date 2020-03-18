Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о начале продажи билетов по льготной цене на нерегулярные рейсы из 18 городов мира для возвращения украинцев из-за границы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

“МИД, Мининфраструктуры и компания SkyUp Airlines объявляют начало продаж авиабилетов по льготной доступной цене на нерегулярные рейсы”, – говорится в сообщении.

По словам Кулебы, речь идет о следующие города: Париж, Аликанте, Берлин, Стокгольм, Вена, Варшава, Прага, Тбилиси, Лиссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллин, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.

“Это еще один инструмент возврата украинцев из-за рубежа. Идите на сайт авиакомпании и берите билеты. Также распространяйте эту информацию. Мы же работаем дальше для решения остальных проблем наших людей, которые застряли по всему миру. Большое спасибо Александру Альбе за то, что SkyUp стоит бок о бок с людьми, которые попали в беду”, – резюмировал министр.