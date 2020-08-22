Об этом сообщается на сайте компании.
Так, начиная с 1 сентября 2020 года для рейсов по Украине, а с 1 октября также для международных, оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации SkyUp станет платным.
Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте национальной валюты.
Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов. При этом остаются группы пассажиров, которые будут освобождены от оплаты за регистрацию:
• люди старше 60 лет (документ для подтверждения – паспорт);
• лица, имеющие I и II группу инвалидности (документ для подтверждения – удостоверение получателя государственной социальной помощи инвалида);
• участники АТО/ООС (документ для подтверждения – удостоверение участника АТО/ООС).
Зарегистрироваться же бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.
Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета. Для оформления посадочного талона нужно зайти в свой личный кабинет на www.skyup.aero.
Если кабинета еще нет, то его можно легко создать (нужно ввести в необходимое поле электронный адрес, который указывался при покупке билетов, добавить пароль – и сразу станут доступными все бронирования, а также возможность оформить онлайн-регистрацию на рейс).
Тем, кто приобрел билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться либо в место приобретения билета, либо войти на сайт в раздел “Мой билет” и так же зарегистрировать персональный кабинет.
“Самостоятельное оформление занимает несколько минут, зато позволяет значительно ускорить прохождение аэропортовых процедур и сократить возможные очереди. Последнее имеет особое значение для уменьшения рисков заражения коронавирусной инфекцией”, – подчеркивают в компании.
Пассажиры чартерных рейсов, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту.
Платная регистрация пока будет действовать только в тех аэропортах, где сейчас доступна регистрация онлайн:
• международный аэропорт “Борисполь”, Терминал D;
• международный аэропорт “Запорожье”;
• международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого;
• международный аэропорт “Одесса”;
• международный аэропорт “Харьков”;
• международный аэропорт “Херсон”;
• международный аэропорт “Ларнака”;
• международный аэропорт “Неаполь”;
• международный аэропорт имени Бен-Гуриона;
• международный аэропорт Тираны имени матери Терезы.
Кроме того, туристы, которые приобрели пакетные туры, также могут зарегистрироваться онлайн в следующих аэропортах:
• международный аэропорт “Хургада”;
• международный аэропорт “Шарм-эш-Шейх”;
• международный аэропорт “Тиват”.
- В июле сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp запустила онлайн-регистрацию на рейсы.
- В начале августа авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на сезон с октября по конец марта по 14 европейских маршрутах.