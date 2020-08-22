Авиакомпания SkyUp сообщила о введении платы за регистрацию в аэропорту для большинства категорий пассажиров регулярных рейсов.

Об этом сообщается на сайте компании.

Так, начиная с 1 сентября 2020 года для рейсов по Украине, а с 1 октября также для международных, оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации SkyUp станет платным.

Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте национальной валюты.

Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов. При этом остаются группы пассажиров, которые будут освобождены от оплаты за регистрацию:

• люди старше 60 лет (документ для подтверждения – паспорт);

• лица, имеющие I и II группу инвалидности (документ для подтверждения – удостоверение получателя государственной социальной помощи инвалида);

• участники АТО/ООС (документ для подтверждения – удостоверение участника АТО/ООС).

Зарегистрироваться же бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.

Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета. Для оформления посадочного талона нужно зайти в свой личный кабинет на www.skyup.aero.

Если кабинета еще нет, то его можно легко создать (нужно ввести в необходимое поле электронный адрес, который указывался при покупке билетов, добавить пароль – и сразу станут доступными все бронирования, а также возможность оформить онлайн-регистрацию на рейс).

Тем, кто приобрел билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться либо в место приобретения билета, либо войти на сайт в раздел “Мой билет” и так же зарегистрировать персональный кабинет.

“Самостоятельное оформление занимает несколько минут, зато позволяет значительно ускорить прохождение аэропортовых процедур и сократить возможные очереди. Последнее имеет особое значение для уменьшения рисков заражения коронавирусной инфекцией”, – подчеркивают в компании.

Пассажиры чартерных рейсов, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту.

Платная регистрация пока будет действовать только в тех аэропортах, где сейчас доступна регистрация онлайн:

• международный аэропорт “Борисполь”, Терминал D;

• международный аэропорт “Запорожье”;

• международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого;

• международный аэропорт “Одесса”;

• международный аэропорт “Харьков”;

• международный аэропорт “Херсон”;

• международный аэропорт “Ларнака”;

• международный аэропорт “Неаполь”;

• международный аэропорт имени Бен-Гуриона;

• международный аэропорт Тираны имени матери Терезы.

Кроме того, туристы, которые приобрели пакетные туры, также могут зарегистрироваться онлайн в следующих аэропортах:

• международный аэропорт “Хургада”;

• международный аэропорт “Шарм-эш-Шейх”;

• международный аэропорт “Тиват”.