Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines выполнит рейс во Франкфурт (Германия), чтобы вывезти иностранцев, оставшихся на территории Украины после введения карантина.

Об этом в Facebook сообщило посольство Великобритании в Украине.

Рейс будет осуществлен 6 апреля, невзирая на то, что авиасообщение закрыто. Самолет вылетит из Киева в 7:45.

“Этот рейс будет путешествовать только во Франкфурт. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, чтобы покинуть Украину, чтобы вернуться в Великобританию или третью страну, то вам нужны доказательства дальнейших путешествий, например, билет на рейс в ваш следующий пункт назначения”, – сказано в сообщении.

На сайте компании билеты недоступны к продаже.

После этого британские подданные смогут пересесть на самолет компании Lufthansa в 14:00.

В посольстве предупредили, что небританские граждане, планирующие летать в Великобританию, должны убедиться в том, что им разрешено путешествовать.

“Украинским гражданам, в том числе тем, у кого есть вид на жительство Великобритании, в настоящее время не разрешено покидать Украину”, – пояснили в консульстве.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что ведомство не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.

Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.