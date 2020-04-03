Об этом в Facebook сообщило посольство Великобритании в Украине.
Рейс будет осуществлен 6 апреля, невзирая на то, что авиасообщение закрыто. Самолет вылетит из Киева в 7:45.
“Этот рейс будет путешествовать только во Франкфурт. Если вы хотите воспользоваться этой возможностью, чтобы покинуть Украину, чтобы вернуться в Великобританию или третью страну, то вам нужны доказательства дальнейших путешествий, например, билет на рейс в ваш следующий пункт назначения”, – сказано в сообщении.
На сайте компании билеты недоступны к продаже.
После этого британские подданные смогут пересесть на самолет компании Lufthansa в 14:00.
В посольстве предупредили, что небританские граждане, планирующие летать в Великобританию, должны убедиться в том, что им разрешено путешествовать.
“Украинским гражданам, в том числе тем, у кого есть вид на жительство Великобритании, в настоящее время не разрешено покидать Украину”, – пояснили в консульстве.
Ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что ведомство не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.
- Кабмин принял решение обязать всех украинцев, вернувшихся из-за границы, пройти двухнедельную обсервацию.
- Стоит отметить, что в течение последних нескольких дней в Украину вернулись из-за рубежа несколько десятков тысяч граждан, в отношении которых такая мера как принудительная обсервация применена не была. В частности, 37,3 тысяч человек вернулись 27 марта. Из них несколько тысяч вернулись из Польши пешком. 27-29 марта из Таиландавернулись 140 человек, еще 700 — из России.
- В воскресенье в Украину прибыл авиарейс из Вьетнама. Граждан Украины, эвакуированных сегодня из Вьетнама, не поместили на принудительную обсервацию, как это анонсировал глава МВД Арсен Аваков. Украинцы отказались от обсервации, узнав, что она платная. Некоторые из них выбежали из аэропорта с чемоданами.
- Украинцы, которых спецрейсами эвакуируют с Бали через Катар, рассказали, что их угрозами заставили согласиться на принудительную обсервацию стоимость от 169 евро.