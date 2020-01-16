Украинский лоукостер SkyUp запускает новые рейсы из Одессы в столицу Грузии Тбилиси.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.

Уточняется, что стоимость билетов из Украины в Грузию стартует от 1289 гривен.

Обратный билет из Тбилиси в Одессу обойдется дешевле всего в 1341 гривну.

Билеты уже доступны в продаже.

При этом отмечается, что первый рейс украинского лоукостера из Одессы в Тбилиси будет осуществлен в мае 2020 года.

Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – каждые воскресенье и четверг.

Также уточняется, что проведение рейсов по этому направлению будет сезонным (закроется на зимний период в октябре 2020 года).