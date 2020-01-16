Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Facebook.
Уточняется, что стоимость билетов из Украины в Грузию стартует от 1289 гривен.
Обратный билет из Тбилиси в Одессу обойдется дешевле всего в 1341 гривну.
Билеты уже доступны в продаже.
При этом отмечается, что первый рейс украинского лоукостера из Одессы в Тбилиси будет осуществлен в мае 2020 года.
Сообщается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – каждые воскресенье и четверг.
Также уточняется, что проведение рейсов по этому направлению будет сезонным (закроется на зимний период в октябре 2020 года).
- 12 июня стало известно, что Барышевский суд Киевской области постановил прекратить действие лицензии украинской авиакомпании SkyUp. В решении указано, что иск против компании подал один из пассажиров. Причиной значилось “системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиабезопасности”. В SkyUp решение Барышевского суда назвали незаконным и подали апелляционную жалобу в Апелляционный суд Киевской области.
- Апелляционный суд Киева отменил решение о приостановлении лицензии ООО “Авиакомпания SkyUp”.