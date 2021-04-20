Авіакомпанія SkyUp запускає рейси з Києва до Лондона (Велика Британія). Перший політ заплановано на 24 червня.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень – щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Авіакомпанія літатиме до лондонського аеропорту “Лутон”, який розташований в 50 км від Лондона.

“Сподіваємося, що кордони Великобританії для українських туристів вже скоро відкриють, тому варто планувати подорож вже зараз”, – йдеться в повідомленні.

У компанії відзначили, що якщо рейс скасують через обмеження польотів, то повна вартість квитків буде компенсована.