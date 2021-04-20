Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
Рейси виконуватимуться тричі на тиждень – щовівторка, щочетверга і щонеділі.
Авіакомпанія літатиме до лондонського аеропорту “Лутон”, який розташований в 50 км від Лондона.
“Сподіваємося, що кордони Великобританії для українських туристів вже скоро відкриють, тому варто планувати подорож вже зараз”, – йдеться в повідомленні.
У компанії відзначили, що якщо рейс скасують через обмеження польотів, то повна вартість квитків буде компенсована.
- Авіакомпанія SkyUp повідомила про введення плати за реєстрацію в аеропорту для більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.