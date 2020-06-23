В понедельник в Днепре открыли городской центр политической партии "Слуга народа". Сообщение об этом событии не обошлось без конфуза.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, Кристина Шевцова-Брижицкая, которая близка к нардепу Кириллу Нестеренко и возглавляет общественную организацию “Спортивная школа “Юниор Днепр”, похвасталась открытием центра на своей странице в Facebook, однако в сообщении она допустила ошибку.

“Открытие городского штаба ПП “Слага народа”, – написала она.

Позже подпись к фото Шевцова исправила, но ошибка сохранилась в истории правок, поэтому пользователи соцсети назвали ее “зашкваром”.

Следует отметить, что накануне Шевцова также похвастались открытием кальянной “FERMA”.