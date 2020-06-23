Об этом сообщают #Буквы.
Так, Кристина Шевцова-Брижицкая, которая близка к нардепу Кириллу Нестеренко и возглавляет общественную организацию “Спортивная школа “Юниор Днепр”, похвасталась открытием центра на своей странице в Facebook, однако в сообщении она допустила ошибку.
“Открытие городского штаба ПП “Слага народа”, – написала она.
Позже подпись к фото Шевцова исправила, но ошибка сохранилась в истории правок, поэтому пользователи соцсети назвали ее “зашкваром”.
Следует отметить, что накануне Шевцова также похвастались открытием кальянной “FERMA”.
- Ранее пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель назвала Литву Латвией, а впоследствии сообщила, что таким образом “потроллила” пользователей Сети.