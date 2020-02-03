Во время официальной церемонии встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом последний поприветствовал украинских военных фразой "Слава Украине".

Видео приветствия опубликовал Офис президента Украины.

Так, автомобиль Эрдогана прибыл ко входу в Мариинский дворец, где его встретил Владимир Зеленский. После оба лидера подошли к выстроенному почетному караулу, где Реджеп Эрдоган поприветствовал украинских воинов фразой “Слава Украине”.

Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 3 лютого 2020 р.

Стоит отметить, что ранее Александр Дубинский, который ныне является народным депутатом от президентской партии “Слуга народа”, заявлял, что приветствие “Слава Украине” – нацистское.

#дубинизмы Субъективные итоги 7 августа. 1. Слава Украине! Которая с подачи Порошенко все больше скатывается к нацизму 2. Валютные резервы падают. Готовимся к прыжку курса 3. Война Нефтегаза с Газпромом и “Северный поток 2”. Что надо знать? 4. Война с шаурмой. И победа дибилизма 5. Петины дети. Дочь представила брехливого папу – президента Сайт: http://dubinsky.pro

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