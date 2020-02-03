Видео приветствия опубликовал Офис президента Украины.
Так, автомобиль Эрдогана прибыл ко входу в Мариинский дворец, где его встретил Владимир Зеленский. После оба лидера подошли к выстроенному почетному караулу, где Реджеп Эрдоган поприветствовал украинских воинов фразой “Слава Украине”.
Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом.
Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 3 лютого 2020 р.
Стоит отметить, что ранее Александр Дубинский, который ныне является народным депутатом от президентской партии “Слуга народа”, заявлял, что приветствие “Слава Украине” – нацистское.
#дубинизмы
Субъективные итоги 7 августа.
1. Слава Украине! Которая с подачи Порошенко все больше скатывается к нацизму
2. Валютные резервы падают. Готовимся к прыжку курса
3. Война Нефтегаза с Газпромом и “Северный поток 2”. Что надо знать?
4. Война с шаурмой. И победа дибилизма
5. Петины дети. Дочь представила брехливого папу – президента
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Опубліковано Dubinsky.pro Вівторок, 7 серпня 2018 р.
- В сентябре 2018 года президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил лозунг “Слава Украине”, который появился на футболке новой формы национальной команды.