Следователь Государственного бюро расследований, к которой сегодня по решению суда должны были осуществить привод на допрос пятого президента Петра Порошенко, оказалась в отпуске.

Об этом проинформировал возле здания ГБР адвокат Порошенко – Игорь Головань.

Он подтвердил, что Шевченковский районный суд Киева, рассмотрев дело об отмене незаконного постановления следователя ГБР об отказе в закрытии производства, принял решение в пользу Порошенко.

Другое дело (об отводе самой следователя Сергеевой) не удалось рассмотреть, поскольку она оказалась в отпуске.

“Мы только что из Шевченковского суда, который находится в пределах территориальной юрисдикции ГБР. Сегодня должны были рассматриваться два дела: первое об отмене незаконного постановления следователя Сергеевой об отказе в закрытии производства. А второе – об отводе следователя Сергеевой, поскольку она является необъективной и предвзятой. Выяснилось, что должны отложить второе производство, так как следователь Сергеева, к которой, кстати, незаконным решением Печерского суда должны были осуществить привод, сегодня в отпуске “, – подчеркнул адвокат.

Головань уточнил, что рассмотрение дела об отводе следователя отложили на 16 марта.

“Рассмотрение дела об отводе следователя Сергеевой отложено на 16 марта на 12:00. Надеюсь, что она все-таки появится, поскольку сегодня мы к ней приехали, а она к нам в Шевченковский суд нет”, – заявил адвокат.

Головань добавил, что сегодня должен быть допрос по делу о назначении судей Конституционного суда, “то есть того, что касается конституционных полномочий президента”.

Після виборів пройшов вже майже рік, а жодне звинувачення проти Петро Порошенко не підтверджено. Це виявилося безпідставною брехнею. Проти п’ятого президента було сфабриковано близько 15 справ. За вказівкою Офісу Зеленського правоохоронні органи старанно риють, намагаючись щось знайти. Але жодних злочинів немає. Все більше людей розуміють, що президент Петро Порошенко діяв у чіткій відповідності із Конституцією й іншими законами України. Щодо цього заведені ці справи? Щодо Мінських угод, що дозволили зупинити російський наступ і дали нам дорогоцінний час для розбудови армії. Щодо націоналізації “Приватбанку”, коли були врятовані гроші мільйонів вкладників, а Україна врятована від фінансового колапсу. Щодо наказу про контрнаступ внаслідок якого було звільнено дві третини окупованого Донбасу. Щодо наказів, що направлені на збереження територіальної цілісності і суверенітету України у Керченській протоці. Все вказує на політичну вмотивованість справ проти Петра Порошенка. Народні депутати нашої фракції зібралися перед ДБР, щоб підтримати свого лідера. Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 27 лютого 2020 р.

Стоит отметить, что в Госбюро расследований допускали силовой привод Петра Порошенко на допрос. Впоследствии Печерский суд Киева разрешил ГБР осуществить принудительный привод экс-президента на допрос 28 февраля. Соответствующий документ публиковали СМИ.

Адвокаты Порошенко обжаловали решение суда о силовом приводе на допрос в ГБР.

Накануне Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заявил, что придет на допрос в пятницу, 28 февраля, несмотря на то, что он считает дела в отношении него политически мотивированным.