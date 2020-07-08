Руководитель группы следователей Госбюро расследований по "делам Порошенко" Олег Корецкий заявил о давлении со стороны его руководителя — первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова. Он предполагает, что сегодня, после этого заявления, его могут уволить.

Об этом он рассказал в интервью “Главкому”.

Корецкий рассказал, что полтора месяца назад Бабиков и руководитель главного следственного управления Максим Борчаковский требовали вызвать пятого президента Петра Порошенко относительно “всех уголовных производств”.

“Я три месяца назад уже начал настаивать, что давайте будем принимать решения в отдельных делах, закрывать производство. Потому что уже любые известные сроки нарушаются. Тогда, я так понимаю, что стал им неугоден, и они мне говорят: “Мы тебя здесь не видим, иди!”. Я сказал, что не буду сам увольняться. В ответ: “Тогда мы тебя сократим”. Говорю: “Попробуйте, сокращайте, будем судиться”, — рассказал он.

Корецкий заявил, что не предупреждал руководство ГБР о том, что сделает заявление относительно дел Порошенко.

“Они сказали, что не видят меня на должности, хотя я считаю, что они просто боятся правды. Это такая политика двойных стандартов”, — добавил он.

По его словам, в марте из ГБР уволили 20-25 следователей, и по его мнению, те потом снова возобновятся, потому что увольнение “было незаконным”.

“Сейчас стоит вопрос переаттестации следователей, то есть перевод их с должности госслужащего на должность в правоохранительных органах. И следователи сейчас под прицелом. Там сейчас атмосфера очень негативная, потому что все боятся”, — подчеркнул он.

Корецкий предполагает, что сегодня может быть его последний рабочий день в ГБР. По словам чиновника, причиной увольнения может быть его публичность. Он прогнозирует обыски и даже задержания. В случае увольнения Корецкий будет добиваться восстановления в должности.

“В связи с законными действиями, или незаконными, или с прогулами, не знаю. Это вопрос к ним. Ясно, что это решение будет незаконным, ясно, что его я буду обжаловать через суд. Относительно их следующих действий, то они могут и обыски прийти ко мне проводить, могут задержать. Это такие люди”, – сказал следователь ГБР.

В ГБР заявили, что руководитель следственной группы Олег Корецкий увольняется якобы из-за фактов слива служебной информации по уголовным производствам.

“Один из сотрудников Государственного бюро расследований анонсировал свое интервью с разоблачениями деятельности руководства ГБР. Понятно, что все это спекуляции, поскольку, Олег Корецкий планирует увольняться с Бюро”, – заявили в ГБР.

В бюро заявили, что Корецкий увольняется якобы из-за фактов “слива” служебной информации по уголовным производствах, что нашло свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа.

“Сообщаем, что данный работник руководил группами следователей, расследовали все производство в отношении пятого президента Порошенко с мая 2019 и лично за своей подписью, неоднократно обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему высокопоставленному чиновнику”, – пишут в пресс-службе.

Как признали в ГБР, данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований длительное время отсутствовали.