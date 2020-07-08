Руководитель следственной группы Государственного бюро расследований Олег Корецкий сообщил, что на него оказывалось давление с целью открытия уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко.

Об этом проинформировал в ходе заседания Печерского районного суда Киева адвокат пятого президента Игорь Головань, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы неоднократно подчеркивали, что вся эта история – это один из элементов организованного властью политического преследования Петра Порошенко. И в подтверждение этого нашего утверждения выступил Олег Корецкий, который руководил группой следователей в Государственном бюро расследований, который начинал это производство (вероятно, подразумевается дело о назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки, – ред.). И который утверждает, что производство осуществлялось под давлением, что были основания для его закрытия, не было оснований утверждать, что там есть состав преступления. Но оно было изъято у следователей ГБР и передано этой “группировке” людей (прокурорам Офиса генпрокурора, – ред.), которые сейчас осуществляют фальсификацию материалов и пытаются привлечь заведомо невиновного к уголовной ответственности”, – подчеркнул Головань.

Он заявил ходатайство о вызове Корецкого в суд для дачи показаний по озвученным фактам.

А Петр Порошенко обратился к прокурорам.

“Сторона обвинения, у вас есть еще несколько часов, чтобы сбежать из этой группы”, – заявил он.

Судья Сергей Вовк объявил перерыв в заседании.

Ранее сегодня адвокат Илья Новиков сообщил, что Корецкий намерен рассказать СМИ о давлении, которое оказывалось на следователей.

Адвокат также выложил короткий видеокомментарий Корецкого, в котором тот заявил о давлении с целью открытия уголовных производств.

“Когда ты сначала расследуешь все нормально, по закону, а потом приходят эти люди какие-то непонятные, “харьковские”, начинают давать непонятные указания. Ты им говоришь: “Нет состава преступления. Нет! Давайте будем принимать законные решения”. А они говорят, что ты “уходи”, потому что для тебя нет места. Потому что ты им не подходишь… То конечно, что я готов выйти на прессу. Я принял это решение”, – подчеркнул Корецкий.

Известно, что Корецкий дал разоблачительное интервью нескольким СМИ. В нем идет речь “о бесперспективности дела о назначении Сергея Семочко”, “внутренней кухне Госбюро расследований”, роли генпрокурора Ирины Венедиктовой и первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова “в создании конвейера дел”.