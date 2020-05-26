Об этом в Facebook сообщила Динара Хабибуллаева, лидер молодежного крыла партии “Европейская Солидарность”.
“Продолжение трэш реалити-шоу: позорное бегство следователей ГБР с выставки художественных работ Петра и Марины Порошенко”, – написала она и опубликовала видео общения сотрудников ГБР с Мариной Порошенко и адвокатом Игорем Голованем.
Видео: Александр Кужельный, #Буквы
Сначала следователи общались с Мариной Порошенко и адвокатом в здании выставки – музее Ивана Гончара.
Уже на улице Игорь Головань продолжил общение со следователями: он пытался выяснить, по какому производству повестка.
“Эти производства направлены против Петра Порошенко?” – спросил адвокат, но ответа не последовало.
Сотрудники ГБР попытались выяснить, где сейчас находится Петр Порошенко, но и тут его адвокат заявил, что это является адвокатской тайной и он не имеет права разглашать такую информацию.
Игорь Головань снова спросил, направлены ли производства против Порошенко. В ответ следователи просто развернулись и ушли.
В феврале в Государственном бюро расследований состоялся допрос пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.
- Ранее адвокат Петра Порошенко Игорь Головань подал иск на временно исполняющую обязанности председателя Государственного бюро расследования Ирину Венедиктову с целью опровержения недостоверной информации относительно неявки Петра Порошенко на допросы в ГБР в качестве свидетеля.
- Адвокаты лидера политической партии “Европейская солидарность” Петра Порошенко обжаловали решение суда о силовом приводе на допрос в ГБР.