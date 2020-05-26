Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пришли на художественную выставку, организованную Петром и Мариной Порошенко, чтобы вручить повестку пятому Президенту Украины.

Об этом в Facebook сообщила Динара Хабибуллаева, лидер молодежного крыла партии “Европейская Солидарность”.

“Продолжение трэш реалити-шоу: позорное бегство следователей ГБР с выставки художественных работ Петра и Марины Порошенко”, – написала она и опубликовала видео общения сотрудников ГБР с Мариной Порошенко и адвокатом Игорем Голованем.

Видео: Александр Кужельный, #Буквы

Сначала следователи общались с Мариной Порошенко и адвокатом в здании выставки – музее Ивана Гончара.

Уже на улице Игорь Головань продолжил общение со следователями: он пытался выяснить, по какому производству повестка.

“Эти производства направлены против Петра Порошенко?” – спросил адвокат, но ответа не последовало.

Сотрудники ГБР попытались выяснить, где сейчас находится Петр Порошенко, но и тут его адвокат заявил, что это является адвокатской тайной и он не имеет права разглашать такую информацию.

Игорь Головань снова спросил, направлены ли производства против Порошенко. В ответ следователи просто развернулись и ушли.

В феврале в Государственном бюро расследований состоялся допрос пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко.