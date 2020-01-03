В Киеве проходит следственный эксперимент по делу об убийстве Павла Шеремета. Подозреваемую водят по маршруту предполагаемых убийц, привязанной цепью к полицейскому.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 января, правоохранители проводят следственный эксперимент в деле об убийстве Павла Шеремета.

Во время эксперимента правоохранители воссоздают события ночи перед убийством журналиста. В частности, маршрут мужчины и женщины, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения возле автомобиля журналиста в момент крепления взрывчатки к автомобилю Шеремета и поблизости места преступления.

На месте находятся подозреваемая Юлия Кузьменко и ее адвокат Владислав Добош. Подозреваемая, привязанная цепью к полицейскому, проходит под камерами видеонаблюдения по маршруту предполагаемых убийц журналиста, в одежде, похожей на ту, в которую была одета женщина, зафиксированная камерами видеонаблюдения.

Слідчий експеримент із Кузьменко Справа Шеремета: зараз, на вул, Франка, слідство проводить експеримент за участю Юлії Кузьменко. Її водять на ланцюгу 🤷🏻‍♂️Адвокат заявив, що дії слідчих є незаконними. Gepostet von Буквы am Donnerstag, 2. Januar 2020

В связи с тем, что защитники подозреваемого Андрея Антоненко не были уведомлены о проведении эксперимента заранее, они не смогли присутствовать. Антоненко был предложен бесплатный адвокат, от которого он отказался, как и от участия в эксперименте без своих защитников.

Адвокат Добош подчеркнул, что эксперимент является неполным, поскольку присутствует только один человек из двух. Он сможет быть использован только для сравнения походки одной подозреваемой.

Также он отметил, что проведению эксперимента мешает и то, что на улице холодно, а для эксперимента Юлию Кузьменко одели в летнюю одежду.

“Это сковывает ходьбу, необходимо, чтобы она могла отогреться”, — сказал он.

ОБНОВЛЕНО

На место проведения эксперимента приехали адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик и юрист Маси Найем. Будет ли участвовать в эксперименте Андрей Антоненко — остается неизвестным

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца детского врача Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Медсестру Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.