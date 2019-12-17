Прокуратура города Киева установила организатора покушения на убийство депутата Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре заявили, что причастным к организации преступления считают 25-летнего россиянина, который привлек в качестве исполнителя 20-летнего бойца АТО, ранее имевшего опыт участия в боевых действиях, будучи снайпером. Организатор познакомился с исполнителем на территории проведения операции Объединенных сил в Донецкой области.

В столице они лично встретились в одном из торгово-развлекательных центров, где 20-летнему парню предложили 40 тысяч долларов за убийство депутата Соболева. Тот согласился.

Для реализации преступного плана организатор передал снайперу информацию о потерпевшем, рассказав о его образе жизни, предоставив его адрес проживания, работы и так далее. Также организатор передал снайперу огнестрельное оружие, обеспечил транспортным средством и покрыл другие расходы, в том числе аренду гаража, где хранилось орудие убийства.

Все инструкции организатор сообщал снайперу через Telegram, а сам покинул страну накануне преступления, чтобы обеспечить себе алиби.

Снайпер привлек к преступлению еще одного человека. Они вместе выбрали площадку около ресторана в центре столицы, как место преступления.

Вечером 1 декабря депутат вместе с супругой и трехлетним сыном сели в автомобиль. Как только они отъехали, снайпер выстрелил, смертельно ранив мальчика.

“На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается”, – пояснили в прокуратуре.

Напомним, депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев назвал фамилии людей, которых подозревает в убийстве своего 3-летнего сына.

В частности, Соболев обвинил в причастности к убийству судей Виктора Татькова и Артура Емельянова, адвоката Руслана Брославского и внештатного судебного помощника Павла Малика. По его словам, к трагедии также могут быть причастны Николай Будынка, Евгения Бурум, Михаил Иванюк. Кроме того, депутат Киевсовета назвал также фамилию народного депутата Верховной Рады 8-го созыва Александра Грановского, как человека, который может знать об обстоятельствах убийства.

1 декабря в центре Киева, на перекрестке улиц Тарасовской и Льва Толстого, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover Вячеслава Соболева. В салоне находился его ребенок, мальчик трех лет, который умер в машине скорой помощи от полученных травм.