Стало известно, когда пройдет следующий этап двусторонних переговоров между новым оператором ГТС Украины и российским "Газпромом".

Об этом передает агентство “Интерфакс-Украина”.

Уточняется, что ООО “Оператор ГТС Украины” будет управлять газотранспортной системой страны с начала 2020 года.

На этой неделе пройдет следующий этап переговоров с российским “Газпромом” о продлении транзита газа в 2020 году, как заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Также Макогон сообщил, что отношения между компаниями в последнее время значительно улучшились, поскольку еще совсем недавно “Газпром” не допускал экспертов украинского оператора на ГИС “Суджа”.