Об этом передает агентство “Интерфакс-Украина”.
Уточняется, что ООО “Оператор ГТС Украины” будет управлять газотранспортной системой страны с начала 2020 года.
На этой неделе пройдет следующий этап переговоров с российским “Газпромом” о продлении транзита газа в 2020 году, как заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
Также Макогон сообщил, что отношения между компаниями в последнее время значительно улучшились, поскольку еще совсем недавно “Газпром” не допускал экспертов украинского оператора на ГИС “Суджа”.
- Ранее сообщалось, что в ходе газовых переговоров между российской и украинской сторонами в рамках “нормандского саммита” в Париже была достигнута только договоренность “продолжать договариваться”.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным может с большей вероятностью говорить о подписании контракте на транзит газа на срок до 10 лет.