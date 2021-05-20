Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що обшуки проведені відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 травня року.
“Мета обшуку – відшукання табелів робочого часу, відомостей нарахування виплати працівникам Департаменту заробітної плати та заохочувальної виплати (надбавок) за 2018-2020 роки”, – повідомили в КМДА.
В адміністрації висловили сумнів щодо дотримання вимог підслідності цієї справи ДБР, адже найвища категорія, яку мають працівники цього департаменту – “Б”, тоді як підслідність ДБР поширюється лише на працівників категорії “А”.
Також у Департаменті звертають увагу на те, що питання нарахування працівникам Департаменту заробітної плати та надбавок досконально досліджувалось під час проведення у 2021 році Держаудитслужбою ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту за 2018-2020 роки. Ревізією було проаналізовано питання складання паспортів бюджетних програм, обґрунтованість затверджених у них показників та стан їх виконання, складання звітів про їх виконання, у тому числі за КП КВК 1210160 “Керівництво та управління у сфері житлово-комунальної інфраструктури”.
За результатом цього аналізу ревізією питання щодо обґрунтованості включення показників паспорта бюджетної програми; наявність у Департаменту встановлених законодавством підстав для реалізації паспорту бюджетної програми, дотримання встановлених законодавством строків складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм та їх змісту – порушень не встановлено.
При цьому саме на підставі інформації, отриманої ДБР від Держаудитслужби, було отримано ухвалу про цей обшук.
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