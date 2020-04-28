Об этом сообщила пресс-службы ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта Пашинский из собственного огнестрельного оружия (пистолета марки “Glock 19”) выстрелил в ногу пострадавшему. В результате выстрела гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждениям.
На данный момент следователи сообщили о завершении досудебного расследования стороне защиты, а также предоставили доступ к его материалам адвокатам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлен в суд.
Отмечается, что в случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
- В октябре следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении народному депутату 8 созыва Сергею Пашинскому в нанесении тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября Сергея Пашинского арестовали на два месяца без права на внесение залога. Впоследствии Апелляционный административный суд Киева оставил Пашинского под стражей без права внесения залога до 4 декабря.
- Генеральная прокуратура открыла несколько новых производств в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского. А Генпрокурор Руслан Рябошапка отмечал, что не считает дело в отношении Пашинского “политическим”, называя его “уголовно-бытовым”.
- Суд предоставил бывшему народному депутату Сергею Пашинскому статус человека, которому грозит опасность.