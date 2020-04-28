Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по делу нардепа восьмого созыва Верховной Рады Украины Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении мужчине тяжкого телесного повреждения.

Об этом сообщила пресс-службы ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта Пашинский из собственного огнестрельного оружия (пистолета марки “Glock 19”) выстрелил в ногу пострадавшему. В результате выстрела гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в результате привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждениям.

На данный момент следователи сообщили о завершении досудебного расследования стороне защиты, а также предоставили доступ к его материалам адвокатам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлен в суд.

Отмечается, что в случае доказательства вины, Пашинскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.