Киевская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении экс-министра иностранных дел Леонида Кожары по факту умышленного убийства.

Об этом сообщили в прес- службе прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что во время досудебного расследования следователи установили, что в феврале 2020 года Кожара, его жена и погибший бизнесмен Сергей Старицкий находились в загородном доме и употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент между Кожарой и Старицким возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый взял пистолет и ударил погибшего по затылку. После этого он выстрелил Старицкому в голову, от чего он скончался на месте.

“Сейчас досудебное расследование в указанном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении.

Как известно, 22 февраля появилась информация, что под Киевом погиб предприниматель, директор Atlantic Group Сергей Старицкий. Полиция изначально считала его гибель самоубийством, однако друзья эту информацию опровергали.

Впоследствии Национальная полиция переквалифицировала уголовное дело по факту смерти Старицкого из самоубийства на умышленное убийство.

25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве Старицкого. Установлено, что 21 февраля Кожара находился по месту жительства в своем доме в селе Чайки Киевской области, совместно со своей женой Мариной Козерод и Старицким.

По данным следствия, между мужчинами на почве внезапно возникших неприязненных отношений возник конфликт, который перерос в драку. “Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему один удар в область затылка. После чего выстрелил в голову потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия”, – сообщали в пресс-службе прокуратуры Киевской области.