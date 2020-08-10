Об этом сообщается на сайте ведомства.
“Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске”, — заявили в СК.
В ведомстве отметили, что санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет лишения свободы.
По информации комитета, большинство задержанных — молодые люди от 20 до 25.
Фото: Следственный комитет Беларуси
Часть из них находились под действием наркотиков, полагают следователи.
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