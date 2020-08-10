Следственный комитет Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков в республике, по подозрению в участии задержаны более 80 протестующих.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

“Всего территориальными подразделениями Следственного комитета возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске”, — заявили в СК.

В ведомстве отметили, что санкции по некоторым статьям предусматривают до 15 лет лишения свободы.

По информации комитета, большинство задержанных — молодые люди от 20 до 25.

Фото: Следственный комитет Беларуси

Часть из них находились под действием наркотиков, полагают следователи.