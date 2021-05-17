У Львівській області один зі слідчих СБУ присвоїв заарештовані ювелірні вироби на суму більш ніж 8,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“У листопаді 2018 року в Міжнародному аеропорту Львів співробітники СБУ вилучили ювелірні вироби із золота та срібла вагою понад 24 кг, які громадянин перевозив незаконно. Після чого за фактом можливих протиправних дій митників, а саме ймовірного сприяння громадянинові в незаконному переміщенні цих виробів, було відкрито кримінальне провадження”, – йдеться в повідомленні.

Наприкінці того ж року суд наклав на коштовності арешт. А в січні 2019 року один зі слідчих Служби безпеки України отримав тимчасовий доступ до ювелірних виробів для нібито проведення судових експертиз. Вже 14 січня співробітник СБУ протиправно повернув заарештовані ювелірні вироби “власнику”.

Загальна вартість виробів в брухті становить 8 650 715 гривень.

Тепер слідчий звинувачується в перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Обвинувальний акт відносно громадянина, у якого вилучили зазначене срібло та золото, направлений до суду раніше слідчими СБУ. (ст. 388 КК України — незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).