Агентство "Слідство.Інфо" заявило о давлении со стороны нардепа от "Слуги народа", экс журналиста Александра Дубинского и Министерства внутренних дел.

Об этом идет речь в заявлении редакции, опубликованном на сайте агентства.

3 марта, Министерство внутренних дел заявило, что Нацполиция расследует уголовное производство по материалам, которые Александр Дубинский передал главе МВД Арсена Авакова.

Производство открыто по ч.2 ст. 163 УКУ (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров и т.п., совершенные повторно или с государственными или общественными деятелями, журналистами, или совершенные должностным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

“Представитель министерства Артем Шевченко отказался сообщить, идет ли речь о расследовании деятельности журналистов “Слідство.Інфо”. Впрочем, сам народный депутат подтвердил, что производство, которое открыли по его инициативе, касается нашей редакции. По его словам, оно было открыто “позавчера”, то есть 2 марта”, — отметили журналисты.

По мнению главного редактора агентства “Слідство.Інфо” Анны Бабинец, открытие уголовного производства является попыткой давления на журналистов.

“Мы понимаем, что присоединение наших запросов Дубинскому к делу, которое лично контролирует министр Аваков, — это некий сигнал нам, чтобы мы боялись. Сидели в ожидании обысков, волновались, прослушиваются наши телефоны, не встречались с источниками. Ни делали расследований, в которых фигурирует МВД или полиция. … Но даже несмотря на то, что происходит, мы продолжим профессионально выполнять свою работу и не откажемся от резонансных тем, кто бы в них не фигурировал”, — заявила Бабинец.

Стоит отметить, что конце января Дубинский провел пресс-конференцию, во время которой обвинил редакцию “Слідство.Інфо” в шпионаже за должностными лицами США. В подтверждение своего заявления он продемонстрировал запрос от агентства. В этом запросе журналисты спрашивали нардепа о его встречах с фигурантами дела об импичменте президента США Дональда Трампа. В частности, с Рудольфом Джулиани, персональным адвокатом Трампа.