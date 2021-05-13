Основною причиною катастрофи літака АН-26 біля Чугуєва (Харківська область), внаслідок якої загинули 26 військовослужбовців, був дозвіл на злети конвеєрним способом.

Про це поінформували в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Катастрофа військового літака сталася 25 вересня 2020 року. ДБР уже завершило досудове розслідування у справі.

Сьогодні на брифінгу були озвучені наступні причини трагедії:

• незаконне допущення до польотів у складі екіпажу курсантів, які не завершили відповідну програму підготовки;

• незаконне надання керівником польотів дозволів на посадку-зліт літака Ан-26Ш “конвеєрним” способом;

• не надання керівником польотами практичної допомоги непідготовленому екіпажу під час відмови двигуна на літаку;

• видання документів, які дозволяли вправи, не передбачені Керівництвом льотної експлуатації літаків АН-26, які не забезпечували безпеку польотів;

• систематична організація польотів із більшою ніж дозволено кількістю курсантів на борту;

• незаконні дозволи на польоти у нічний час без необхідної кваліфікації командира екіпажу.

Однак ключовою причиною трагедії слідство вважає “незаконний дозвіл на зльоти літака конвеєрним способом”.

“Основною причиною трагедії є незаконний дозвіл керівником польотів на аеродромі “Чугуїв” на злети вказаного літака конвеєрним способом. Такі дозволи надавалися протягом останніх чотирьох польотів перед трагедією. Це, фактично, призвело до того, що під час заходу на останній зліт, коли була виявлена поломка системи ПРТ-24, що свідчила про некоректну роботу лівого двигуна, через те, що відбувався конвеєр, зазначена поломка не змогла бути виявлена екіпажем своєчасно”, – наголосив під час брифінгу начальник відділу слідчого управління ДБР Вадим Приймачок.

Він уточнив, що поломка була виявлена екіпажем АН-26 уже на етапі зльоту, при швидкості, яка “не дозволяла здійснити посадку, оскільки в даному випадку могли бути непередбачувані наслідки”.

Приймачок додав, що екіпаж літака злетів із цієї поломкою, проте керівники польотів не надали практичної допомоги в подальших діях для безпечної посадки АН-26.

“Внаслідок того, що екіпаж був недостатньо підготовленим до польотів уночі, за відсутності допомоги з боку керівництва, відбулося його падіння з подальшими трагічними наслідками”, – наголосив співробітник ДБР.

Він додав, що подібна організація навчальних польотів була спрямована “на економію часу та палива, якого явно не вистачало для задоволення навчальних потреб”.

(На відео – з 7:20)

За період слідства співробітники ДБР провели близько 150 експертиз: 27 судово-медичних, 71 генетико-молекулярних, 25 порівняльних молекулярно-генетичних, 5 фоноскопічних, 2 експертизи відеозвукозапису, 2 комп’ютерно-технічні, 5 почеркознавчих, а також — вибухотехнічну, комісійну військову, судову психологічну, хімічну експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів та інші.

Слідчі ДБР допитали понад 70 свідків та 29 потерпілих.

Підозрюваними у цій справі є 6 осіб, а саме:

• командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;

• начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

• командира військової частини А4104;

• заступника командира військової частини А4104;

• заступника командира військової частини з льотної підготовки;

• керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі “Чугуїв”.

У кримінальному провадженні уже розпочато процедуру відкриття матеріалів сторонам кримінального процесу.

Катастрофа АН-26

Як відомо, літак розбився увечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку. На борту перебували 7 членів екіпажу і 20 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба. Одна з камер спостереження, встановлена ​​на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список 26 загиблих у катастрофі військового літака АН-26. З 27 осіб, які були на борту, вижив лише один – курсант В’ячеслав Золочевський.

26 вересня стало відомо, що екіпажу військового літака Ан-26, який зазнав аварії в Харківській області, дали дозвіл на посадку лише через хвилину після запиту.

Державне бюро розслідувань перевіряло чотири версії причин авіакатастрофи.

18 грудня слідчі Державного бюро розслідувань оголосили про підозру командувачу Повітряних сил Збройних сил України Сергію Дроздову у справі щодо катастрофи літака АН-26 під Чугуєвом.

23 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід трьом фігурантам кримінального провадження.