Слив персональных данных в Telegram: ГБР подозревает должностных лиц МВД и ГМС

Об этом сообщается на сайте бюро.
По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.
Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которые привлекли к “тяжким последствиям и несанкционированному сбыту или распространению информации с ограниченным доступом” (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Криминального кодекса Украины).
12 мая в МВД заявили, что канал, в котором продавались персональные данные украинцев, в частности, из паспортов и водительских прав, заблокирован, и начато расследование.
Но 13 мая канал и бот стали снова доступны по новому адресу.
“Доброе утро, друзья! Мы приступаем к ответам на Ваши сообщения. За ночь поступило более 500 новых сообщений. Просьба к тем, кто уже получил доступ к боту оставить свой отзыв. После того, как разгребём бОльшую часть сообщений создадим канал с отзывами”, – говорится в сообщении канала.
- Напомним, разработчики приложения “Дия” отрицают причастность к сливу 26 млн водительских удостоверений.