Слив персональных данных в Telegram: ГБР подозревает должностных лиц МВД и ГМС

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины, которая была распространена в одном из анонимных каналов в Telegram.

Об этом сообщается на сайте бюро.

По предварительной информации, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.

Досудебное расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которые привлекли к “тяжким последствиям и несанкционированному сбыту или распространению информации с ограниченным доступом” (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Криминального кодекса Украины).

12 мая в МВД заявили, что канал, в котором продавались персональные данные украинцев, в частности, из паспортов и водительских прав, заблокирован, и начато расследование.

Но 13 мая канал и бот стали снова доступны по новому адресу.

“Доброе утро, друзья! Мы приступаем к ответам на Ваши сообщения. За ночь поступило более 500 новых сообщений. Просьба к тем, кто уже получил доступ к боту оставить свой отзыв. После того, как разгребём бОльшую часть сообщений создадим канал с отзывами”, – говорится в сообщении канала.