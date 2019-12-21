Президент Владимир Зеленский после провала законопроекта о легализации игорного бизнеса решил, что к этому причастен глава МВД Арсен Аваков.

Об этом идет речь в статье #Букв “Ваши ставки, господа: как Аваков и Зеленский поссорились из-за игорного бизнеса”.

По словам источников #Букв, провал законопроекта очень разозлил Президента.

Вечером он позвонил министру и потребовал провести рейд и закрыть все игровые заведения.

Инсайдеры утверждают, что “ор стоял такой, что казалось слюна летела из трубки”.

Но факт остается фактом. После этого случая в МВД отдали распоряжение провести рейд по игорным заведениям. Кроме тех, которые имеют лицензии УНЛ и “М.С.Л”.

К этому подключилась СБУ, возглавляемая другом детства Зеленского Иваном Бакановым. Они проверяли заведения, имеющие лицензии УНЛ и “М.С.Л”.

“Утром оба ведомства обменялись любезностями в виде отчетности о проделанной работе”, – отмечается в статье.

В частности, оперативники СБУ провели 57 одновременных обысков по месту расположения “вертепов, действовавших под “крышей” правоохранителей.

Во время спецоперации правоохранители изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

В ответ в Национальной полиции Украины заявили о закрытии 152 нелегальных игорных заведений, большинство из которых работали под видом распространителей государственных лотерей.