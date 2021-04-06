«Славянский базар» объявил новую ведущую, которая работает в ансамбле Вооруженных сил Украины

Об этом сообщают #Буквы.

В частности, на сайте фестиваля, который пройдет под патронатом непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщается, что 15 июля ведущей от Украины станет Оксана Антонюк. Однако сама женщина об этом узнала от журналистов.

Отметим, что Оксана Антонюк – заслуженная артистка Украины, ведущая сценаристка и поэтесса, автор песен. Кроме того, она работает в Ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Украины, а ее муж Дмитрий Антонюк – главный дирижер и художественный руководитель ансамбля.

Антонюк уже участвовала в “Славянском базаре”. В прошлом году артистка была его соведущей.

Впрочем, новость о том, что в этом году она станет ведущей фестиваля, стала для нее неожиданностью. В комментарии “Детектору медиа” Оксана Антонюк заявила, что не получала приглашения от организаторов.

При этом женщина подтвердила, что контактировал с организаторами “Славянского базара”. Однако она и не подозревала, что ее заявили ведущей от Украины.

Антонюк не смогла четко подтвердить или опровергнуть свое участие в этом фестивале.

“Я не знаю, что будет сегодня вечером, не то, что будет через полгода. Все зависит от обстоятельств, в том числе от состояния здоровья. Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать”, – сказала она.

Отметим, что “Славянский базар” также финансируется из бюджета Союзного государства Беларуси и России. То есть, спонсором частично является государство-агрессор, а Оксана Антонюк работает в ансамбле ВСУ.

Впрочем ведущая считает, что “только искусство может изменить ситуацию между народами”. Также она отметила, что не является военной.

“Я считаю, что только искусство вообще способно что-то сделать, изменить ситуацию между народами. Когда были дни культуры Украины на фестивале, я всегда участвовала в них. Что будет в этом году, я не знаю – будет ли день Украины, или нет, пока неизвестно. Последние двадцать лет я участвовала – но сейчас надо смотреть, какая будет ситуация и в нашей стране, в и Беларуси, которую я люблю, люблю ее народ”, – заявила она.

Кстати, в 2016 году Лукашенко наградил Антонюк орденом Франциска Скорины “за вклад в укрепление и развитие белорусско-украинских связей”.

Добавим, что, в случае участия в фестивале, Антонюк будет представлять публике Николая Баскова, Надежду Кадышеву, Стаса Пьеху и других российских звезд.

Украину на фестивале в этот день представит Ирина Билык. Организаторы назвали украинской певицей и экс-регионалку Таисию Повалий, которая сбежала из Украины в РФ в разгар боевых действий на Донбассе.

Отметим, что “Славянский базар” состоится 14-19 июля 2021 года. Согласно данным афиши фестиваля, зрителей будут развлекать десятки российских звезд, а также несколько украинских знаменитостей.

В частности, среди списка приглашенных звезд неожиданно появился Олег Винник и его коллега — народная артистка Украины Ирина Билык. Также ожидается выступление украинки Элины Иващенко.

В афише также фигурирует имя украинского ведущего Тимура Мирошниченко. СМИ накануне сообщали, что его причастность к этому фестивалю грозит участию в традиционном комментировании Евровидения-2021. Однако сам Мирошниченко в Instagram опроверг эту информацию.