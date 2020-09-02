Слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, – Кулеба

Заявления заместителя главы украинской делегации в ТКГ, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина об урегулировании ситуации на Донбассе соответствуют исключительно его взглядам.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что он не разделяет эти заявления.

“МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп – главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю”, – написал министр.

Кулеба отметил, что международные партнеры Украины не обращались в МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.

“Нет, партнеры с этим вопросом не обращались”, – добавил он.

Как известно, на днях Фокин в интервью изданию “Страна.ua” заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.