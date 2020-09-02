Слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина, – Кулеба

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что он не разделяет эти заявления.
“МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп – главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю”, – написал министр.
Кулеба отметил, что международные партнеры Украины не обращались в МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.
“Нет, партнеры с этим вопросом не обращались”, – добавил он.
Как известно, на днях Фокин в интервью изданию “Страна.ua” заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и всеобщую амнистию.
Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что его нужно отозвать из ТКГ. К немедленному увольнению Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы призвала и “Европейская Солидарность”.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания Фокина являются провокационными и спекулятивными.
В Офисе президента выразили позицию, идентичную позиции Кравчука. Там заявили, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.
- Напомним, 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонний контактной группе по вопросам Донбасса, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин.
- 18 августа Владимир Зеленский ввел Витольда Фокина в состав делегации. Он стал первым заместителем главы делегации.
- #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношении к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.