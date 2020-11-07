Словакия в связи с осложнением эпидемиологической ситуации с 9 ноября вводит ограничения на границе с Украиной, в частности закрывает два пункта пропуска.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

В частности, с 09:00 (по киевскому времени) 9 ноября будет временно закрыто пункт пропуска “Вельке Слеменце”, с украинской стороны – “Малые Селменцы”.

Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска “Убля”, с украинской стороны – “Малый Березный”.

В то же время, в пункте пропуска “Вишне Немецкое”, с украинской стороны – “Ужгород”, пропуск лиц, временно или постоянно проживающих на территории Словакии, будет осуществляться с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени).

В ГПСУ отметили, что все путешественники при въезде в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать тест RT PCR. От прохождения антигенного теста освобождаются лица, которые направляются по территории Словакии транзитом, и в соответствии с исключениями указа управление здравоохранения Словацкой Республики или письменного исключения.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.