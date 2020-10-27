В эти выходные, 31 октября и 1 ноября, Словакия проведет общенациональное тестирование населения на коронавирус.

Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович, сообщает Reuters.

В минувшие выходные власти провели пилотные тестирования в четырех сильно пострадавших регионах. В них приняли участия более 90 % жителей. Уровень заражения среди них составил 4 %. В ближайшие выходные страна проведет широкомасштабные испытания.

“Сегодня у нас было только два варианта: либо общее тестирование, либо полная изоляция. Это решение даст нам шанс избежать полной изоляции и спасти сотни жизней”, – отметил Матович.

По состоянию на понедельник в стране с населением 5,5 миллиона человек было зарегистрировано 45 155 случаев заболевания коронавирусом, 165 человек умерли.