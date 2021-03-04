«Словакия – твой друг»: Матович публично извинился за «шутку» о Закарпатье

В четверг, 4 марта, премьер-министр Словакии Игорь Матович публично извинился перед украинцами за некорректную шутку об "обмене Закарпатской Украины на российскую вакцину".

Об этом он написал в своем Twitter.

“Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение к международному праву является обязательным. Приношу извинения всем украинцам за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия”, – заявил Матович.

Словацкий премьер в завершение написал на украинском “Словакия – твой друг” и отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.