«Словакия – твой друг»: Матович публично извинился за «шутку» о Закарпатье

Об этом он написал в своем Twitter.
“Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение к международному праву является обязательным. Приношу извинения всем украинцам за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия”, – заявил Матович.
Словацкий премьер в завершение написал на украинском “Словакия – твой друг” и отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
Как сообщалось ранее, Матович оскандалился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.
Министерство иностранных дел Украины ответило премьеру Словакии Игорю Матовичу, который некорректно пошутил о Закарпатье. В МИД убеждены, что шутки, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, независимо от контекста, категорически являются неприемлемыми. Особенно — в условиях российской агрессии. От премьера Словакии потребовали извинений.
Заметим, что после закупки 2 млн доз российской вакцины Словакия стала второй после Венгрии европейской страной, которая намерена применять препарат. Такие действия правительства вызвали политический кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции. Если это произойдет, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что может привести к досрочным выборам.
- Ранее сообщалось, что стратегия вакцинации Евросоюза от коронавируса COVID-19 провалилась, ведь несколько государств-членов блока просят о поставках вакцин Россию, Израиль и Китай.
- Министр иностранных дел (МИД) Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за неуместную шутку премьер-министра своей страны Игоря Матовича относительно Закарпатской Украины.