Covid-19 Украина

обновлено 06.03.2021 в 04:02

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«Словакия – твой друг»: Матович публично извинился за «шутку» о Закарпатье

В четверг, 4 марта, премьер-министр Словакии Игорь Матович публично извинился перед украинцами за некорректную шутку об "обмене Закарпатской Украины на российскую вакцину".

Четверг, 4 марта 2021, 14:26

Об этом он написал в своем Twitter.

“Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение к международному праву является обязательным. Приношу извинения всем украинцам за мою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия”, – заявил Матович.

Словацкий премьер в завершение написал на украинском “Словакия – твой друг” и отметил аккаунты президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Как сообщалось ранее, Матович оскандалился неуместной шуткой о том, что якобы предложил россиянам в обмен на вакцину “Спутник V” часть Украины.

Министерство иностранных дел Украины ответило премьеру Словакии Игорю Матовичу, который некорректно пошутил о Закарпатье. В МИД убеждены, что шутки, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, независимо от контекста, категорически являются неприемлемыми. Особенно — в условиях российской агрессии. От премьера Словакии потребовали извинений.

Заметим, что после закупки 2 млн доз российской вакцины Словакия стала второй после Венгрии европейской страной, которая намерена применять препарат. Такие действия правительства вызвали политический кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции. Если это произойдет, правительство Матовича потеряет большинство в словацком парламенте, что может привести к досрочным выборам.

Теги: вибачення, Ігор Матович, Словаччина, жарт

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