Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

На сегодняшний день въехать на территорию Словакии могут те, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в стране. Также пропустят в Словакию тех, у кого есть негативный RT-PCR тест относительно заражения коронавирусом.

Результат теста должен быть на словацком, чешском, английском или немецком языках.

Важно – тест должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до факта предъявления результатов.

Указанные категории граждан не должны проходить 14-дневную обсервацию, а также не обязаны отчитываться о своем местонахождении с помощью мобильного сервиса “Smart karanténa” (“Умный карантин”). При этом, им рекомендуют быть на карантине на протяжении пять суток со дня приезда, после чего опять сделать тест на COVID-19.

Транзитом через Словакию имеют право проехать граждане Евросоюза, которые возвращаются в родную страну. Аналогичное право есть у тех, кто имеет вид на жительство в одной из стран ЕС. Они также обязаны предъявить негативный тест на COVID-19. Время транзита должно составить не более 8 часов.