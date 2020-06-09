Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Уточняется, что уже с 10 июня границы Словакии будут открыты для туристов из Швейцарии, Лихтенштейна, Германии, Хорватии, Словении, Кипра, Греции, Болгарии, Эстонии, Мальты, Финляндии, Литвы, Латвии, Исландии, Дании и Норвегии.
Отмечается, что ранее страна открыла въезд для жителей Венгрии, Австрии и Чехии.
По словам премьер-министра Словакии Игоря Матовича, обязательный карантин после прибытия в страну для граждан стран “безопасного” списка будет отменен.
“Мы переходим от запретов к личной ответственности”, – сказал он.
- Чехия и Словакия решили полностью открыть общую границу для свободного передвижения граждан и грузов.