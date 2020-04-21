Об этом сообщает словацкое издание SME.

Уточняется, что ограничения в Словакии будут смягчаться в четыре этапа.

Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты небольшие рестораны и бары.

Помимо того, с 22 апреля в Словакии откроются спортивные площадки и рынки под открытым небом.

Также в стране смогут работать хостелы, однако пока только для длительного проживания.

Последующие этапы смягчения карантина предполагают открытие туристических достопримечательностей, крупных магазинов, а также культурных мероприятий.