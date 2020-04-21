Об этом сообщает словацкое издание SME.
Уточняется, что ограничения в Словакии будут смягчаться в четыре этапа.
Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты небольшие рестораны и бары.
Помимо того, с 22 апреля в Словакии откроются спортивные площадки и рынки под открытым небом.
Также в стране смогут работать хостелы, однако пока только для длительного проживания.
Последующие этапы смягчения карантина предполагают открытие туристических достопримечательностей, крупных магазинов, а также культурных мероприятий.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подтвердил, что карантин в нашей стране планируется продлить до 12 мая.
- Министерство охраны здоровья Украины предложит Правительству некоторые смягчения карантинных ограничений: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.