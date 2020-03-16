Премьер-министр Питер Пеллегрини заявил, что Словакия заказала в Украине 2 млн масок, но ее опередил немецкий поставщик, купив эти маски.

Об этом сообщает телеканал ТА3.

По его словам премьера, Украина выдвинула условие – оплата за маски должна осуществляться за наличные. “Мы уже подготовили наличные 1,2 миллиона евро в чемодане, но тут пришел немецкий дилер и купил маски”, – сказал Питер Пеллегрини.

Сообщается, что нынешняя ситуация с пандемией окажет серьезное влияние на экономику Словакии. По словам премьер-министра, уходящий министр финансов готовит пакет экономических мер для поддержания экономической стабильности.

По состоянию на 11:00 воскресенья было зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране у 54 человек подтвержден Covid-19. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Зузана Элиашова заявила, что новые случаи заболевания подтверждены в Тренчине, Братиславе, Трнаве, Банской Быстрице и Мартине.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что если Словакия и хотела купить маски в Украине, то только в обход официальной процедуры.

“Если Словакия действительно пыталась купить маски, то планировала это в обход нашего законодательства. Экспорт минимум до 6 июня запрещен. Попытки наших компаний и дельцов на заказ кого-либо из-за рубежа экспортировать – незаконны. Мы будем жестко блокировать их вместе с МВД и таможней. Здоровьем граждан не торгуем”, – отметил Кулеба.