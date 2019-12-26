Об этом сообщили на сайте “Мыслово”.

“Словарь современного украинского языка и сленга “Мыслово” выбрал слово “діджиталізація” словом 2019 года. Неологизм, который вошел в украинский язык лишь несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина “цифровая трансформация” и является проявлением глобальной цифровой революции”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинском публичной дискуссии.

Другими претендентами на звание слова года были:

— “Зе” — сокращение фамилии избранного в 2019 году президента Владимира Зеленского;

— “монобільшість” — большинство в Верховной Раде была сформирована одной партией;

— “турборежим” — термин, которым характеризуют первые месяцы работы Верховной Рады Украины IX созыва

— “розведення” — процесс двустороннего отвода сил и средств на Донбассе;

— “червоні лінії” — гражданская кампания, направленная на недопущение реванша в Украине в вопросах евроинтеграции, отношений с Российской Федерацией и др.;

— “полонені” — незаконно удерживаемые в России украинцы.

Отметим, словарь “Мыслово” был создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Ежегодно “Мыслово” выбирает слово года — самое посещаемое слово словаря. В 2018 году это было слово “томос”, а в 2017 — “безвиз”.