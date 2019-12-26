Об этом сообщили на сайте “Мыслово”.
“Словарь современного украинского языка и сленга “Мыслово” выбрал слово “діджиталізація” словом 2019 года. Неологизм, который вошел в украинский язык лишь несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий. Слово представляет собой упрощенную форму более точного термина “цифровая трансформация” и является проявлением глобальной цифровой революции”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что другие мировые тренды, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинском публичной дискуссии.
Другими претендентами на звание слова года были:
— “Зе” — сокращение фамилии избранного в 2019 году президента Владимира Зеленского;
— “монобільшість” — большинство в Верховной Раде была сформирована одной партией;
— “турборежим” — термин, которым характеризуют первые месяцы работы Верховной Рады Украины IX созыва
— “розведення” — процесс двустороннего отвода сил и средств на Донбассе;
— “червоні лінії” — гражданская кампания, направленная на недопущение реванша в Украине в вопросах евроинтеграции, отношений с Российской Федерацией и др.;
— “полонені” — незаконно удерживаемые в России украинцы.
Отметим, словарь “Мыслово” был создан в 2012 году для фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка. Ежегодно “Мыслово” выбирает слово года — самое посещаемое слово словаря. В 2018 году это было слово “томос”, а в 2017 — “безвиз”.
- Ранее сообщалось, что личное местоимение “they” (они) стало словом года по версии американского словаря Уэбстера (Webster).