Обновленный список опубликовали на сайте правительства Словении.

Согласно решению правительства Словении, граждане, которые приедут в их страну из “красной зоны”, обязаны пройти 14-дневную изоляцию. Исключение из правил распространяется на граждан, у которых есть вид на жительство в Словении или недвижимость в этой стране.

Новые правила начали действовать в пятницу, 21 августа.

Всего в список “красной зоны” вошли 74 страны.

В “зеленом списке” – 19 стран.

Транзит через страну разрешен только на протяжении шести часов. Если человека пропускают на границе для транзита – об этом сообщат в МОЗ. При этом, негативный тест на коронавирус не требуется.