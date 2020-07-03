Условия въезда в Словению во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Въезд в Словению для украинцев разрешен, однако после прибытия в страну придется проходить 14-дневный карантин.

При этом подчеркивается, что карантин не нужно будет проходить украинцам, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в стране.

Данная информация актуальна по состоянию на 23 июня 2020 года.

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