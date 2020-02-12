Об этом проинформировали в пресс-службе суда.
“В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины, третье лицо – политическая партия “Слуга народа” о запрете употребления слова “слуга” в названии партии”, – говорится в сообщении.
Истец, имя которого не называется, просит обязать Минюст принять индивидуальный правовой акт в отношении указанной политической силы, чтобы ограничить и запретить употребление, использование, “антисоциального и коммунистического слова “слуга”.
Истец также просит суд признать “бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова “слуга” в названии и деятельности” партии “Слуга народа”.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
- Ранее неизвестный истец обратился в Окружной административный суд Киева, чтобы обязать Министерство юстиции в судебном порядке запретить деятельности партии “Слуга народа”.