В Окружной административный суд Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины о запрете употребления слова "слуга" в названии партии "Слуга народа".

Об этом проинформировали в пресс-службе суда.

“В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины, третье лицо – политическая партия “Слуга народа” о запрете употребления слова “слуга” в названии партии”, – говорится в сообщении.

Истец, имя которого не называется, просит обязать Минюст принять индивидуальный правовой акт в отношении указанной политической силы, чтобы ограничить и запретить употребление, использование, “антисоциального и коммунистического слова “слуга”.

Истец также просит суд признать “бездействие Минюста относительно несвоевременного совершения действий по ограничению, запрету применения/использования слова “слуга” в названии и деятельности” партии “Слуга народа”.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.