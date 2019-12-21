Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

“О чем договорились. 3 миллиарда долларов “живыми деньгами” до конца этого года. Таким образом в полной мере будет выполнено решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу. Здесь полная победа. Транзит будет продолжен. Определены транзитные мощности на пять лет, за которые “Газпром” гарантированно должен заплатить. Но объемы транзита могут быть и больше, просто нужно будет дополнительно их бронировать (и платить по значительно более высокому тарифу) на год / квартал / месяц / сутки вперед”, – написал Витренко.

Он отметил, что продолжительность контракта может быть продлена. По словам Витренко, по данному вопросу был достигнут “сложный компромисс”, так как российская сторона хотела контракт на год.

“Газпром” хотел один год, мы – десять, сошлись посередине. Гарантированные мощности – тоже примерно посередине между тем, что предлагал “Газпром”, и хотели мы. Так что здесь сложный для всех сторон компромисс”, – подчеркнул Витренко.

Он объяснил, что “Газпром” должен заключить с “Нафтогазом” пятилетний договор на организацию транзита с определенными объемами, под которые НАК забронирует мощности у компании “Оператор ГТС Украины”.

То есть “Газпром” будет платить “Нафтогазу”, а “Нафтогаз” – ОГТСУ.

В договоре между “Газпромом” и “Нафтогазом” будет наперед прописан тариф. Тариф между НАК и ОГТСУ определит национальный регулятор.

“Зачем нужен “Нафтогаз” между “Газпромом” и оператором? Дело в том, что “Газпром” не готов работать по стандартному договору и брать на себя все риски украинского законодательства и регулирования, особенно риски изменений в нормативно-правовой базе, которые могут произойти каждый день. “Нафтогаз” более приспособлен к таким рискам, поскольку это национальная компания, акционером которой является украинское Правительство”, – уточнил Витренко.