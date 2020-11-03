Народных депутатов от "Слуги народа" призвали не упускать первенство в решении по автомобилям на еврономерах и не отдавать инициативу другим фракциям.

Соответствующую переписку, которая сегодня велась в чате фракции “Слуги народа”, удалось зафиксировать корреспонденту #Букв.

Так, сегодня под стенами Верховной Рады был организован “налоговый майдан”: на акцию протеста вышли предприниматели, которые выступили против введения кассовых аппаратов (РРО) для “упрощенцев” (физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения).

Параллельно проходила акция владельцев авто на еврономерах (“евроблях”). Протестующие требовали принятия законопроекта №3704, который должен упростить легализацию транспортных средств с иностранной регистрацией. Инициаторами документа выступили, в том числе, нардепы от “Слуги народа”.

Тем временем в зале заседаний Рады “Батькивщина” и ее глава Юлия Тимошенко выступили инициатором переговоров фракций, на которых было принято решение об отсрочке введения РРО для ФЛП на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Впоследствии Тимошенко выступила на брифинге и заявила, что это именно она “собрала всех лидеров фракций, руководство Верховной Рады и добилась того, чтобы завтра, в крайнем случае послезавтра, был рассмотрен закон, чтобы для ФЛП введение кассовых аппаратов перенесли на 1,5 года”.

Тимошенко также упомянула, что “Батькивщина” имеет “план решения проблемы” “евроблях”.

На этом фоне происходила активная дискуссия в чате “слуг народа”.

Так, один из нардепов “поблагодарил”, что “ЮВ (Юлии Владимировне, – ред.) вручили победный флаг по ФОП” (подразумевается, что в сегодняшней ситуации именно Тимошенко выступила активным инициатором решения проблем с РРО, а не “Слуга народа”).

Кто-то выразил мнение, что “Тимошенко и другие уже давно начали избирательную кампанию на внеочередные парламентские (выборы, – ред.)”.

Также велись дискуссии по самим законодательным инициативам: например, давать ли отсрочку “евробляхерам” или же “растаможку по доступным ценам”.

Один из “слуг” выступил категорически против отсрочки на введение кассовых аппаратов для предпринимателей и сообщил, что голосовать за такое решение в зале не будет. “Если не теперь, то явно никогда”, – написал депутат.

А нардеп от “Слуги народа” Андрей Богданец призвал коллег по фракции “не про*бать отсрочку по “евробляхам” и сохранить первенство в решении данного вопроса.

“ФЛП (физлицам-предпринимателям, – ред.) дали послабление. Под председательством других политсил. Давайте не про*бем отсрочку по “евробляхам”. Давайте возьмем это себе на флаг”, – написал депутат.