Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина назвала сексистский скандал, который разразился вокруг руководства партии Александра Корниенко и Давида Арахамии, "неприятной ситуацией".

Об этом она написала в Facebook.

“Я не поддерживаю негативную или с окрасом сексизма коммуникацию в отношении женщин, политиков, общественных деятелей, журналисток, врачей, кого-либо. По словам господина Корниенко, это был монтаж и частный разговор. Возможно, но опять же это сыграло против женщин и депутатов. Думаю, в ответ и на предотвращение этому Парламент не только должен поддержать 50% гендерную квоту в избирательное законодательство, но и установить ответственность для депутатов за сексизм и дискриминацию”, – отметила Бардина.

Она выразила надежду, что возможно “ряд таких случаев станет уроком для всех депутатов”, чтобы избежать подобного в будущем.

Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.

В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да”.