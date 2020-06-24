Об этом она написала в Facebook.
“Я не поддерживаю негативную или с окрасом сексизма коммуникацию в отношении женщин, политиков, общественных деятелей, журналисток, врачей, кого-либо. По словам господина Корниенко, это был монтаж и частный разговор. Возможно, но опять же это сыграло против женщин и депутатов. Думаю, в ответ и на предотвращение этому Парламент не только должен поддержать 50% гендерную квоту в избирательное законодательство, но и установить ответственность для депутатов за сексизм и дискриминацию”, – отметила Бардина.
Она выразила надежду, что возможно “ряд таких случаев станет уроком для всех депутатов”, чтобы избежать подобного в будущем.
Напомним, глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко и глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия во время визита в Николаев обсуждали внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой. Этот разговор был записан на микрофоны журналистов, стоявших рядом. Думая, что камеры выключены и звук не пишется, Корниенко заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева – “баба рабочая, как корабельная сосна”. И “вообще красотка”.
В конце он подытожил: “Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь, он подпрыгнет, выкурит все “айкосы”. Скажет: “Баба, да, баба, да”.
- Корниенко, первым отреагировавший на публикацию видео, принес извинения от себя и от имени Давида Арахамии “за фривольные слова”. Но при этом отметил, что запись смонтирована, слова вырваны из контекста, и ничего из того, что звучало в разговоре, не имело отношения к Ирине Аллахвердиевой.
- Народный депутат от “Слуги народа” Ирина Аллахвердиева сообщила, что соратники по партии Александр Корниенко и Давид Арахамия поклялись, что на брифинге в Николаеве не говорили ничего из опубликованного в СМИ.
- Давид Арахамия заявил о том, что коллеге по фракции Ирине Аллахвердиевой все делают комплименты, а обнародованный диалог с главой партии “Слуга народа” Александром Корниенко является монтажом.
- “Слуга народа” Гео Лерос заявил, что крайне негативно относится к словам своих коллег по фракции.