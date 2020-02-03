Так она написала в своем Facebook.

“Стоит сейчас [министр Кабинета Министров] Дубилет у [телеведущего] Шустера и какой-то Евгений Иванович позапрошлого столетия. Стоит будущее и прошлое. Трэш. И дедушка пытается рассказать Дубилету, как правильно проводить достоверную перепись, если дверь агентам не открывает 25 % людей. Думаю, что он и телефоном кнопочным пользуется, а дома звонит с дискового, который воткнут в специальную розетку… Юлия Владимировна [Тимошенко] тоже за бумажные трудовые книжки. Без них страна не разовьется. А в своем “Новом курсе” была исключительно за диджитализацию. Даже Лёшу Жмеренецкого юзала на предмет цифрового прорыва… Королевская закатила к потолку глаза”, – написала Богуцкая, подчеркнув, что у противников современности “лютый “совок” головного мозга”.

В комментариях под публикацией “слугу народа” Богуцкую поддержали:

Это просто представители системы, которая сопротивляется.

“Совок” головного мозга” – отличный синоним шизофрении!

Увы, но на выборы ходят бабушки с дисковыми телефонами и им глубоко все равно на диджитализацию.

А вот в другие пользователи решили указать Богуцкой, что Евгений Головаха является известным ученым, которого чаще всего цитируют ведущие СМИ США, Европы, Великобритании, а “каждая его работа – бестселлер”.

СПРАВКА. Евгений Головаха – украинский психолог, социолог и общественный деятель; доктор философских наук, профессор. Он соавтор техники “каузометрии” – биографической психотерапевтической методики, получившее распространение в 1980-х годах в СССР. Автор собственной психолого-социологической интерпретации массового психологического явления социальной амбивалентности украинского общества.